2020/08/23 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مراسيم تسليم قاعدة التاجي إلى القوات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/23 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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