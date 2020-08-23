2020/08/23 | 09:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: المباشرة باصلاح التخسف الـ 50 ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: المباشرة باصلاح التخسف الـ 50 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).