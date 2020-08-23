بيروت - محمد الرحالي

2020/08/23 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي أيتها الحزينة في بيروت تحصي العابرين ..الذاهبين دون تذكرة عودة قفي على الطلل ازرعي بذرة أملوغني لليل عل الصباح يعود في سماها المنكود ...في بعلبك الرثاءونواعير حماه يبكي بيروت الماءوفي فاس يشهق الطير وفي مراسي أصيلة يغني بصوت حزين انفجارها اللعيننورس المحيط وفراشته الزرقاء أيتها الطفلة المسندة رأسها للسر ......





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