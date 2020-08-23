نهاية العصر البرونزي في الشرق القديم (2) - محمود الصباغ

2020/08/23 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ الفصل الثاني: الكارثة, سبر جغرافيسورياتشهد اللقى الآثارية ونقوش مدينة هابو (نظراً لأن مواقع المشرق كانت على اتصال وثيق نسياً مع مصر ) على مدى فظاعة الكارثة التي حلت في بلاد الشام في العصر البرونزي المتأخر.



وتشير البيانات الأثرية على سويات التدمير المشابهة لمواقع بحر إيجة من حيث الكم لاسيما تلك التي تعود للعصر الهلادي المتأخر LH III B، مما يمكن من ربط كرونولوجيا زمنية للفخار الإيجي بكرو ......





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