اغتيال ساعة سورين في البصرة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/23 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر مدينة البصرة ثالث اكبر مدن العراق , وهي المركز الاداري والسياسي لمحافظة البصرة , كما تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق.



وتقع البصرة في اقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب , وهي المعبر المائي الأول في العراق.



والبصرة من المدن القديمة في التاريخ شيدها ( عتبة بن غزوان ) في عهد الخليفة الراشدي ( عمر بن الخطاب ) وهي من المدن العربية الكبرى .وتضم مدينة البصرة الكثير من المعالم التاريخية ......





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