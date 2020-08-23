2020/08/23 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل عن تعديل خاصية "الحذف التلقائي" بحيث تصبح هي "الإعداد الافتراضي" لحساب المستخدم، وبهذا سيقوم نظام التشغيل بشكل تلقائي بمحو البيانات عن نشاط المستخدم بعد مدة معينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمزيد من الخصوصية.. غوغل تقرر تعديل خاصية الحذف التلقائي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمزيد من الخصوصية.. غوغل تقرر تعديل خاصية الحذف التلقائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).