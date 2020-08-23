العيداني يعلق بشأن زيارة الكاظمي لمحافظة البصرة

2020/08/23 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن وصول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المحافظة، دليل على أهمية استقرار الوضع الامني فيها.

وقال العيداني في بيان، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (23 آب 2020)، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البصرة تدل على أهمية المدينة ومكانتها في العراق، لانه تؤثر على أوضاع العراق"، مؤكدا "ضرورة استقرار الوضع الأمني فيها، لتداخله في الكثير من المجالات وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي".

وتابع، أن "الزيارة جاءت في إطار سعي الحكومتين الاتحادية والمحلية في ضرورة استتباب الامن في المحافظة ومواصلة التحقيق في الجرائم التي وقعت مؤخرا".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات والأجهزة الأمنية كافة للاجتماع مع دوائرهم في محافظة البصرة من اجل مناقشة الخطط الأمنية الجديدة في تعزيز الوضع الأمني".

وبين ان "الكاظمي اكد ضرورة تعزيز ورفع الروح المعنوية للأجهزة الأمنية لأداء مهامها وحل كل المشاكل والمعوقات التي قد تعيق أعمال الأجهزة الأمنية".

يذكر أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كان قد وصل مساء السبت الى مطار البصرة يرافقه وفد امني كبير، وعقد اجتماعا مع الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في مقر عمليات البصرة.

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