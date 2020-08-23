شاهد.. رفض عراقي لنتائج زيارة الكاظمي الى واشنطن

2020/08/23 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت ردود الافعال المنتقدة لزيارة رئيس الوزراء العراقي الى واشنطن لاسيما في ملف التواجد الامريكي وموقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإبقائها في العر...

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