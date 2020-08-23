2020/08/23 | 09:45 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، اليوم الأحد،، اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي، الذي سينطلق في 7 ايلول.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "سيتم توفير تعليم حضوري بالنسبة للطلاب الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" في العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" في العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).