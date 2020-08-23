إيران تعلن بدء استخراج الغاز من حقل

2020/08/23 | 09:45 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلنت شركة "بارس" الإيرانية للنفط والغاز، أنها بدأت باستخراج الغاز في منصة بحرية جديدة في حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، في إطار المرحلة 13 من تطوير الحقل.وأفاد متعهد تطوير المرحلة 13 لحقل بارس، بيام معتمد، اليوم السبت، بأنه تم البدء بعمليات استخراج الغاز الغني من المنصة الثالثة 13C.ولفت معتمد إلى …

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