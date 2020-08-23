المالية النيابية تعلن تفاصيل التوقيتات المحددة لتقديم الموازنة

2020/08/23 | 09:45 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد أعلن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأحد، تفاصيل التوقيتات المحددة لتقديم الموازنة، مؤكدا أن الحكومة يفترض ان ترسلها قبل 15 تشرين الأول للبرلمان.وقال كوجر، "توجد توقيتات لتقديم الموازنة حسب قانون الإدارة المالية، إذ ينبغي اعداد وتقديم تقديرات لـ 3 سنوات في شهر اذار، في حين تقوم وزارتي المالية والتخطيط …

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