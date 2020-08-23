التحالف الدولي يسلم موقعه في معسكر التاجي للقوات العراقية

2020/08/23 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سلم التحالف الدولي، الموقع الذي يشغله في معسكر التاجي شمالي بغداد الى القوات العراقية في مراسم أقيمت اليوم الأحد وفق جدول زمني معد مسبقاً وعلى إثره تم تسليم قواعد اخرى.





وبحسب بيان للتحالف، لقد تم تسليم الموقع المخصص الى قواته الى الجانب العراقي "بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق".

وأشار البيان الى، أن "إعادة تموضع الأفراد العسكریین ھو جزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لھا مع حكومة العراق".

وقال اللواء كینیث إيكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة "كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، من الیوم فصاعدا، ستتولى قوات الأمن العراقیة المسؤولیة.

وتقع قاعدة التاجي حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، يوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة.

وطالما تعرضت القاعدة في الأشهر الماضية الى قصف بصواريخ الكاتيوشا تسبب بعضها بخسائر مادية كبيرة لقوات الجيش العراقي.

عمار المسعودي

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