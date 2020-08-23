بالصور.. إصلاح التخسف الـ 50 في الأعظمية

2020/08/23 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، المباشرة باصلاح التخسف الـ 50 في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة.وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية بإصلاح وتأهيل التخسف الـ 50 الحاصل في أحد خطوط المجاري ضمن المحلة 314 الزقاق 4 قرب شارع سهام بطول أكثر من 90 متراً وباعماق مختلفة ويخدم عدة محلات سكنية ضمن منطقة الاعظمية شمال العاصمة". وكانت امانة بغداد قد اعلنت في وقت سابق عن انجاز صيانة 49 تخسفاً ضمن قاطع بلدية الاعظمية ضمن اجراءاتها لصيانة ومعالجة المشاكل الحاصلة في شبكة وخطوط المجاري واستعدادها المبكر لموسم الامطار وفصل الشتاء.عمار المسعودي

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