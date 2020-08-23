الكاظمي يتوعد بالعقاب لقتلة الشهيدة “رهام يعقوب” ويعزي عائلتها

2020/08/23 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعائلة الشهيدة رهام في البصرة، ان المجرمين لن يفلتوا من العقاب.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان أن “رئيس الوزراء قدّم تعازيه لعائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب، وذلك خلال زيارة أجراها في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزل الشهيدة في البصرة”.وعبّر الكاظمي بحسب البيان، عن “عميق مواساته […]

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