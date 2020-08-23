العثور على رفات جندي من الناصرية قتل في الحرب العراقية الإيرانية (صور)

2020/08/23 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد

عُثر في محافظة البصرة، على رفات جندي عراقي من محافظة ذي قار قتل في الحرب العراقية الإيرانية.



وقال مصدر في قيادة الشرطة لـ"ناس"، الأحد (23 آب 2020)، إن "السرية الثانية في الفوج الثالث في شرطة النفط عثروا على رفات الجندي (جبار حمد منصور) من مواليد 1954 وهو من سكنة محافظة ذي قار، في حقل مجنون النفطي قرب محمية الصافية".

وأضاف، أن "الجثة ظهرت خلال عمليات الحفر والتنقيب في حقل مجنون النفطي، وتم التواصل مع مركز شرطة النشوة لغرض استلام جثمان الجندي"، مشيراً إلى أن "الجثمان سيخضع إلى إجراءات منها فحص الحمض النووي قبل أن يسلم إلى ذويه".

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