امانة بغداد تعلن عن المباشرة بإصلاح التخسف الـ50 في منطقة الاعظمية

2020/08/23 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بإصلاح التخسف الـ50 في منطقة الاعظمية شمال العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان أن “امانة بغداد تعلن عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية بإصلاح وتأهيل التخسف الـ 50 الحاصل في احد خطوط المجاري ضمن المحلة 314 الزقاق 4 قرب شارع سهام بطول اكثر من 90 متراً وبأعماق […]

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