علي التميمي: اعلان ترامب انسحاب القوات الامريكية  يحتاج لاتفاقية جديدة مع العراق

2020/08/23 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الامريكية خلال الفترة المقبلة يحتاج لاتفاقية جديدة مع العراق ".وقال التميمي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان تحديد فترة انسحاب القوات الاميركية من العراق امر يخصهم وهم من يحددون ذلك ".واضاف انه :" اذا وافق العراق فهذا يمكن ان يترجم باتفاقية ثنائية او جماعية مع دول التحالف الدولي الاخرى ".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختتم امس زيارة للعاصمة الامريكية واشنطن استغرقت ثلاثة ايام ، التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب وكبار القادة والسياسيين الامريكان .



واسفرت عن توقيع اتفاقيات عدة بمجال النفط والطاقة والصحة وغيرها.



واعلن الرئيس ترامب ان القوات الامريكية تتطلع لليوم الذي ستغادر فيه العراق وسيتحقق ذلك عندما تنتفي الحاجة لوجودها ./انتهى3

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