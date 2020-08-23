العمليات المشتركة: التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي

2020/08/23 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الاحد ، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، أن قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".

واوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".

واضاف أنه" بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم"

وبخصوص تسليم بقية المواقع بين الخفاجي أن هنالك جدول زمني لتسليمها

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