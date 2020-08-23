كليات أهلية توقف حسابات الطلبة بسبب عدم تسديد الأقساط الدراسية

2020/08/23 | 10:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أقدمت كليات أهلية، الاحد، على إيقاف حسابات عدد كبير من الطلبة (الايميل) بسبب عدم تسديد الأقساط الدراسية في مخالفة واضحة لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتفاجأ عدد كبير من طلبة الكليات الاهلية، اليوم، بأن حساباتهم قد توقفت من قبل إدارات الكليات وهو يؤدون الامتحانات، نتيجة عدم تسديد الأقساط الدراسية، معربين عن استغرابهم من هذه الخطوة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي ىالذي تعيشه معظم العوائل العراقية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت في وقت سابق، الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي المقبل.

ولوَّحت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية بحق الجامعات الممتنعة عن تنفيذ هذا التعميم قد تصل إلى سحب الإجازة منها.



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