الكاظمي: عمليات الاغتيال الأخيرة في البصرة تشكل خرقا أمنيا خطيرا

2020/08/23 | 10:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

الكاظمي أكد أن عمليات الاغتيال الأخيرة في البصرة تشكل خرقا أمنيا خطيرا لا يمكن التهاون إزاءه، مبديا في الوقت نفسه استغرابه لعدم وجود عمل أمني يوازي خطورة هذا النوع من الجرائم.

وأبلغ القيادات الأمنية رفضه لأية أخطاء أمنية تصدر، سواء عن القادة الأمنيين، أو من العناصر الأمنية، داعيا الجميع لأن يتفهموا مسؤولياتهم الأمنية في تحقيق الاستقرار، سواء في البصرة أو في باقي المحافظات.

رئيس الوزراء جدد رفضه أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني بالمحافظة، مشددا على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون، وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون الى محافظة البصرة.

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