أقصوصة من وحي المجتمع... -اشْرِي مِن عِندِي، أنا دائما عِندِي الجَديدْ-.. - عائشة العلوي

2020/08/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_العلوي أين طربوشي؟ ...



أين الفوطة التي أضعها على كتفي؟...



اسرعي اليوم سينتهي ولم أخرج بعد...قاد دراجته صاحبة العجلات الثلاث، وهو يسمع دعوات زوجته بالخير والبركات...ماذا سأشتري؟ السردين ومِيرنا ...



لا لا...



السردين والشابل والبواجو..



لا لا...



هذا لن يكفي...سوق السمك خال من الزبائن على غير عادته...



الحوت غالي اليوم...



السردين 150 درهم للصندوق الواحد...



الشابل 350 درهم للصندوق الواحد...



مي ......





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