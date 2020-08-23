وزير النقل يوضح بشأن خفض أسعار تذاكر الخطوط الجوية العراقية

2020/08/23 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

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طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، الأحد، ان الوزارة تعمل بجدية على خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية، فيما كشف عن السعي لتفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية.

وقال الشبلي، في تصريحات صحفية، تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 23 آب 2020، إنه ضمن جملة من الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها قريبا سيتم العمل بجدية على خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين في شركة الخطوط الجوية العراقية، مبينا ان " عددا كبيرا من شركات الطيران أعلنت إفلاسها بسبب توقف حركة المطارات إثر تداعيات جائحة كورونا".

وشدد على التعامل بالمثل مع أي ناقلات عربية أو أوروبية لم تسمح للطائرات العراقية بالهبوط في مطاراتها إذا لم يكن هناك مبرر حقيقي لذلك، حيث قال إن "وزارته جادة في تفعيل الاتفاقيات الثنائية السابقة بين سلطة الطيران المدني وبعض الدول العربية والمحددة ضمن اتفاقيات، والوزارة وضعت معيار التعامل بالمثل مع الدول التي أغلقت أجواءها أمام الطائرات العراقية -إذا لم تكن هناك مبررات حقيقية- لذلك ستلجأ الوزارة الى غلق الأجواء العراقية أمام طائرات تلك الدول"،عازيا سبب إغلاق بعض الدول مطاراتها الى جائحة كورونا في حال تسجيل إصابات كبيرة بالفيروس وهي ضمن الإجراءات الاحترازية لتلك البلدان.

وأضاف ان "الوزارة تدرس بجدية إجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، لا سيما خلال المواسم التي تعد مريحة لقطاع الطيران، وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا".

وبين ان "أسعار تذاكر الطيران العراقية جيدة ومعقولة حاليا، باستثناء الرحلات الاستثنائية التي تنطلق لإعادة العراقيين العالقين في بعض البلدان العربية والأوروبية، والتي تكون أسعارها عالية بعض الشيء بسبب ذهاب الطائرات الى البلدان المذكورة من دون مسافرين، الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار التذاكر".

واوضح أن "الوزارة تعمل على تقديم خدمات مريحة وآمنة للمواطنين المسافرين عبر الخطوط الجوية العراقية وفي مقدمتها تخفيض أسعار التذاكر"، مبينا ان "قطاع الطيران في البلاد تأثر بسبب جائحة كورونا وغلق الأجواء في جميع دول العالم ودفع بعض شركات الطيران الى إعلان إفلاسها نتيجة عدم قدرتها على تأمين الأمور المالية المستحقة لموظفيها من رواتب ومصروفات كبيرة لإدامة الطائرات وغيرها، وكانت خسائرها كبيرة بسبب توقف العمل بسبب الجائحة".

وتابع أن "أسعار تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية جيدة، إلا أن الوزارة تعتزم اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات التي تصب في صالح المسافرين وتقليل المصروفات لا سيما في ما يتعلق بوجبات الطعام ووسائل الراحة وتذاكر الطيران".

واكد الشبلي، ان الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطولا من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة، والطائرات الموجودة تسد حاجة الخطوط الجوية العراقية، وهناك مساعي لرفع الحظر عن دول أوروبا ودعم الأسطول الجوي العراقي بإدامة الطائرات وفتح خطوط لتشغيل الطائرات الجاثمة في المطارات العراقية بسبب الحظر المفروض عليها.

من جهة ثانية أشار الشبلي، إلى ان الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة التي وضعت ضمن الخطط الستراتيجية للوزارة، ويتضمن تجهيز العراق بالطائرات خلال فترات محددة وحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية.

جدير بالذكر ان سلطة الطيران المدني العراقي، كانت قد وجهت شركات الطيران في وقت سابق، بإلزام المسافرين إجراء فحص(pcr) قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وذلك من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين.

ر.إ

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