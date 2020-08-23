شاهد: الكاظمي يزور عائلة المغدورة ’ريهام يعقوب’ في البصرة

2020/08/23 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عائلة المغدورة الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب في محافظة البصرة والتي تم اغتيالها منذ أيام على يد جماعة مس...

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