الامارات تعلن عن شروط الحصول على إقامة دائمة في البلاد

2020/08/23 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت “بوابة حكومة الإمارات الذكية” شروط الحصول على إقامة دائمة في البلاد وقالت إن تأشيرة الإقامة تكون لـ5 سنوات قابلة للتجديد، لفئة رواد الأعمال، بشرط أن يكون قادرا على إثبات خبرته كرائد أعمال، ويكون أحد المساهمين بحصة رئيسة، أو عضوا في الإدارة، وعلى استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات، وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات […]

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