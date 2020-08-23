الحشد الشعبي يعفر ثلاث حسينيات ومنازل المصابين في بغداد

2020/08/23 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشرت حملة وعي للحشد الشعبي، الاحد، بتعفير ثلاث حسينيات وعدد من منازل المصابين في بغداد للحد من تفشي فايروس كورونا.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المفارز الطبية ضمن فوج ابي الأحرار التطوعي عفرت مركز حليف القران وحسينية الزهراء( ع) وحسينية الرسول الأعظم وحسينية الحسن المجتبى( ع) في بغداد”.

وأضاف البيان، ان “الحملة شملت أيضا اخذ اكثر من 20 مسحة للمصابين بفايروس كورونا وتعقيم منازلهم “.

واوضح، أن “هذه المبادرة تأتي ضمن حملة وعي للحشد الشعبي لدعم الملاكات الصحية والطبية في مواجهة جائحة كورونا في البلاد”.



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