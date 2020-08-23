شاهد بالصور: العثور على رفات جندي عراقي من حرب الثمانين خلال التنقيب على النفط في أحد الحقول

2020/08/23 | 10:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قرب حقل مجنون النفطي الواقع قرب الحدود العراقية الايرانية، ومن خلال عمليات التنقيب عن النفط، عثر العاملون على جثة تعود لنائب عريف في الشرطة العراقية استشهد خلال الحرب العراقية الايرانية.

وقالت مصادر امنية لـ”يس عراق”، أن “العاملين في حقل مجنون في البصرة النفطي عثروا على جثة وبحسب المستمسكات التي عثر عليها مع الجثة فإن اسم الضحية نائب عريف جبار حمد منصور مواليد 1954 من محافظة ذي قار”.

وبين انه “تم العثور على الجثة قرب محمية الصافية وتم تسليم الرفاة الى مركز شرطة النشوة في محافظة البصرة”.

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