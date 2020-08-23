الاعمار : الكتل السياسية غير جادة باقرار قانون العشوائيات لاغراض الانتخابية

2020/08/23 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/ اقر عضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس النواب عباس يابر العطافي بعدم وجود جدية باقرار قانون معالجة العشوائيات.وقال العطافي في تصريح لـ “المستقلة” ، ان هذا القانون طالت مناقشاته،وهنالك عدم جدية من قبل بعض الكتل السياسية في اقراره،كونها ترغب بأن يكون هذا الملف معلقاً لاستخدامه للاغراض الانتخابية.وبين ان هذا القانون وحال […]

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