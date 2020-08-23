رائد فهمي : العراق يمر بمنعطف حرج والتغيير هو الاحتمال الأقرب في البلاد

2020/08/23 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يرى النائب السابق رائد فهمي، أن العراق يمر بمنعطف حرج وان التغيير هو الاحتمال الأقرب في البلاد.وقال فهمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد , إن “طريق التاريخ مشروط، حيث يمر العراق اليوم بمنعطف حرج، ولا يمكن تحديد نتيجة محددة على وجه اليقين”.وأضاف “لكن مع وجود حركة احتجاج اجتماعي […]

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