حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة.. وتل أبيب تعلق

2020/08/23 | 10:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً حول ذلك.



وأفاد حزب الله في بيان، تابعه "ناس" الأحد، (23 اب 2020)، بأن الطائرة الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، مشيرا إلى أنها باتت في عهدة مقاتليه.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة تابعة له "سقطت في الأراضي اللبنانية" أثناء "نشاط عملياتي" من دون تحديد كيفية حصول ذلك، موضحا أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

وفي 27 تموز الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود مع لبنان بعد إحباط محاولة تسلل خلية من عناصر حزب الله عبر الحدود، إلا أن الحزب نفى خوضه أي اشتباك مع الجانب الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، كما نفى إحباط محاولة تسلل لعناصره.

وشهد لبنان في 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون، في حين قتل 160 إسرائيليا معظمهم جنود.

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