الامم المتحدة تدعو السلطات الليبية للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق

2020/08/23 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الامم المتحدة السلطات الليبية الى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.وجاء في بيان “تدعو البعثة الأطراف الليبية المعنية الى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين … Readmore

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