تفاصيل نهائي دوري ابطال اوربا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

2020/08/23 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى أرضية ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فى الساعة العاشرة مساء بتوقت مكة اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقى بايرن ميونخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، حيث نجح العملاق البافارى في الوصول إلى […]

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