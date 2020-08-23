نائبة عن ذي قار تحذر الكاظمي: أوضاع المحافظة تدفع بالعراق للمجهول

2020/08/23 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن محافظة ذي قار ناصر تركي، الأحد، أن الواقع الامني المتردي في المحافظة ليس له أثر ، محذرة من أن العراق ينزلق نحو المجهول.وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اخفاق الحكومة في معالجة حالة الامن المتردية في ذي قار وبعض المحافظات الاخرى سيما بغداد يدق ناقوس الخطر”.وأضاف أن “الواقع الامني في ذي قار ليس له أي معاني وكذلك في بقية المحافظات وبغداد خصوصا ونحن دائما ما نسمع حديث رئيس الوزراء وهو يتحدث عن الأمن إلا أنه أصبح حلم يراود الجميع”.وأشارت تركي إلى أن “ العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول”، مؤكدة أن “البلاد ستنزلق نحو المجهول اذا لم يتخذ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إجراءات فورية في هذا الصدد للحفاظ على هيبة الدولة”.



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