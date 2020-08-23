مرور البصرة : مرأب الحجز لايستوعب عدد المركبات المخالفة

2020/08/23 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن مدير مرور محافظة البصرة العميد عادل فياض السوداني:" ان مفارز المرور متواصلة ، بالتعاون مع الاجهزة الامنية ، في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحجز السيارات التي لاتحمل لوحات تسجيل وذات الزجاج المظلل ، وكذلك الدراجات التي لاتحمل لوحات".وقال السوداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" منذ انطلاق الحملة ولحد الان ، تم حجز 292 سيارة لاتحمل لوحات تسجيل وبزجاج مظلل و، كذلك حجز 18 دراجة بدون لوحات".



واضاف :" ان مرأب حجز المركبات التابع للمديرية ، لم يستوعب السيارات المخالفة ، وتم الاتفاق مع قائد عمليات البصرة لحجز السيارات في ساحات كبيرة تستوعب اعدادا كبيره من المركبات " ، مؤكدا :" ان الحملة ستستمر حتى القضاء على تلك المخالفات ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل الى البصرة مساء امس السبت ، على رأس وفد امني رفيع ، والتقى القادة الامنيين بحضور المحافظ ، واصدر عدة توجيهات من بينها حجز المركبات التي لاتحمل لوحات تسجيل وذات الزجاج المظلل ، وكذلك الدراجات ./ انتهى

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