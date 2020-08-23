طقس مشمس ودرجات حرارة دون الاربعين في الشمال ..واعلى في الوسط والجنوب

2020/08/23 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة دون الاربعين في الشمال ..واعلى منها وسطا وجنوبا.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى مشمسا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع ظهور بعض الغيوم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية سيكون مشمسا حارا ،والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 42 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 22 مئوية واعلاها في الناصرية 32 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 35 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والبصرة 46 مئوية.اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون على حاله مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة./انتهى3

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