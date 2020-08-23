العمليات المشتركة: التحالف الدولي سلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية

2020/08/23 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الاحد ، تسلم الموقع رقم / 8 / في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (واع) :" ان قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".واوضح الخفاجي :" ان الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا :" ان الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".واضاف انه :" بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر التسليم والتسلم".وبخصوص تسليم بقية المواقع بين الخفاجي :" ان هناك جدولا زمني لتسليمها"./انتهى2

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