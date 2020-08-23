النقل: نعمل على تفعيل عقد مع

2020/08/23 | 10:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفَ وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن أن وزارته تدرس إجراءات خفض أسعار الطيران وتقديم رحلة آمنة للمواطنين، لافتًا إلى العمل على تفعيل عقد مع شركة بوينغ.

قال وزير النقل إن الوزارة تدرس بجدية إجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين

وقال الشبلي خلال حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة والتي وضعت ضمن الخطط الستراتيجية للوزارة، ويتضمن تجهيز العراق بالطائرات خلال فترات محددة وحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية".

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أضاف وزير النقل، أن "الوزارة تدرس بجدية إجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، لا سيما خلال المواسم التي تعد مريحة لقطاع الطيران، وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا".

وأشار إلى أن "أسعار تذاكر الطيران العراقية جيدة ومعقولة حاليًا، باستثناء الرحلات الاستثنائية التي تنطلق لإعادة العراقيين العالقين في بعض البلدان العربية والأوروبية، والتي تكون أسعارها عالية بعض الشيء بسبب ذهاب الطائرات إلى البلدان المذكورة من دون مسافرين، الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار التذاكر".

وأكد الشبلي، أن "الوزارة تعمل على تقديم خدمات مريحة وآمنة للمواطنين المسافرين عبر الخطوط الجوية العراقية وفي مقدمتها تخفيض أسعار التذاكر".

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