2020/08/23 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أكد مدير عام ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي أن الدائرة ستعمل على ترويج معاملات جديدة لشهداء التظاهرات خلال الأيام المقبلة.

وقال المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، إن"هناك فرقاً جوالة من مديريات مؤسسة الشهداء المنتشرة في جميع المحافظات ،وتمت زيارة هذه العوائل ،وتدوين المعلومات ،والعمل على ترويج هذه المعاملات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أنه "تم ترويج مائة معاملة بالكامل ،وحصول ذوي الشهداء على بطاقة ( الكي كارد) الخاص بهوياتهم التقاعدية وحقوقهم "، مبيناً أن"العمل جارٍ في غرفة عمليات مؤسسة الشهداء ومتواصل من أجل ديمومة تكريم عوائل شهداء التظاهرات وإنجاحه".

وتابع أن"المرحلة الأولى بدأت بالعمل على الشهداء ،وفي المرحلة الثانية سوف تتم المباشرة بالمصابين ،وكذلك جمع قائمة أولية لعدد الشهداء والمصابين في كل العراق ،وكانت هنالك مراجعات عبر قسم ضحايا الإرهاب عبر تدوين كل المعلومات عنهم ،وكذلك زيارتهم".

وكان وفد حكومي قد زار في وقت سابق محافظة ذي قار لمقابلة عوائل شهداء التظاهرات ،وتكريمهم ،وأشار الوفد إلى أن رئيس الوزراء وجه بتكريم عوائل الشهداء بعشرة ملايين دينار ،شملت 120عائلة شهيد للتخفيف عن كاهل ذوي الشهداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء: فرق جوالة زارت عائلات شهداء التظاهرات لترويج معاملاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء: فرق جوالة زارت عائلات شهداء التظاهرات لترويج معاملاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).