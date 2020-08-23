2020/08/23 | 10:32 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 23 أغسطس 2020 | 10:27 صباحاً | عدد القراءات : 8

القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف

القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف

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