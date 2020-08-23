2020/08/23 | 10:32 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الامن
الأحد 23 أغسطس 2020 | 10:27 صباحاً | عدد القراءات : 8
القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف
القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين يحوزان على 950 حبة مخدرة في النجف) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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