البيت الابيض : ترامب سيعلن عن تحقيق اختراق في علاج كورونا

2020/08/23 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للحديث عن “تحقيق اختراق في علاج كورونا”.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت، إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على […]

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