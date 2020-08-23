الدليمي يعلق بشأن الاوضاع الامنية في مناطق الجنوب

2020/08/23 | 10:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو مجلس النواب ووزير الدفاع الاسبق، سعدون الدليمي، الاحد، ان الفوضى التي تعم في مناطق جنوب العراق ستجهز على اسس العيش في البلاد.

وقال الدليمي في تغريدة له على تويتر اليوم (23 آب 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "السلاح المنفلت بات يقابله السلوك المنفلت وكلاهما فوضى ستجهز على ما تبقى من اسس العيش في العراق".

واضاف: "ارى المجريات في مدن الجنوب نتاج لصراع سياسي بين كتل وأحزاب تبنته الجموع الغاضبة، ومن يتصور انه سيتحكم في رياح الفوضى لصالحه فهو على وهم كبير، سواء كانت الحكومة او الكتل السياسية المتصارعة".

يذكر أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كان قد وصل مساء السبت الى مطار البصرة يرافقه وفد امني كبير، وعقد اجتماعا مع الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في مقر عمليات البصرة.

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