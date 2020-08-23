الزراعة النيابية تطالب بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران

2020/08/23 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأحد، بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الموارد المائية اعربت عن الضرر الكبير الذي سيصيب العراق وخاصة وسطه وجنوبه من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان من الاراضي الايرانية للبلاد".

واضاف ان "الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى بالكامل خاصة على نهر ديالى والذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل ارواء لملايين الدونمات من الاراضي الزراعية".

وأوضح أن "الامر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الأسباب التي دعت لتحويل مسار هذه الأنهر".

وجدد الشمري، "التأكيد على الحكومة بتفعيل تحركاتها مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة وبعكسه سنشهد مواسم جفاف تنذر بما هو أخطر".

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