عضو بالديمقراطي يعلق على نتائج زيارة واشنطن ومستقبل البلاد في حال خسر ترامب الانتخابات

2020/08/23 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الأحد (22 آب 2020)، على نتائج زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، مبيناً أن فوز جو بايدن في الانتخابات الامريكية على حساب دونالد ترامب سيمضي بمشروع الإقاليم في العراق.

وقال باجلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مكاسب زيارة الكاظمي لواشنطن كبيرة على الصعيد المالي، والاقتصادي والصحي، والعسكري، والثقافي"، مبينا أن " وجود قوات التحالف الدولي في العراق سيحافظ على سيادة البلاد من تدخلات دول الجوار التركية او الإيرانية او الخليجية".

واضاف، أن "الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي مع ترامب ستمضي سواء فاز الأخير بالانتخابات الامريكية أم صعد مرشح الديمقراطيين جو بايدن"، لافتاً إلى أن "بايدن مؤمن بمشروع تقسيم العراق إلى إقاليم".

وبين باجلان أن "الاتفاقيات الاخيرة ستمضي في تطبيقها الحكومتين الامريكية والعراقية، ولن تتوقف إلا اذا قرر بايدن ترك خيارات الاستقواء"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم بأن بايدن من أشد الديمقراطيين اهتماما بملف العراق حتى أكثر من الجمهوريين انفسهم".

وكان الكاظمي قد اختتم، أمس السبت، (22 آب 2020)، زيارة الوفد العراقي الى الولايات المتحدة الأمريكية.‏

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