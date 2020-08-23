متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون ’’المقر البديل’’ للحكومة المحلية في الديوانية

2020/08/23 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، الأحد، (23 آب، 2020)، بأن متظاهرين من الأجراء اليوميين اغلقوا ’’المقر البديل’’ للحكومة المحلية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من الاجراء اليوميين في محافظة الديوانية اغلقوا المقر البديل للحكومة المحلية في المحافظة، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم".

واضاف أن "المتظاهرين طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 315".

وكان موظفو ديوان محافظة الديوانية، أعلنوا الأحد (09 آب 2020)، اضرابا عن الدوام في الأماكن البديلة بعد اغلاق مقر بنايتهم منذ ‏تسعة اشهر، مبينين أن الأضراب جاء على خلفية تهديدات بالحرق اصدرها مجهولين لهم.‏

وقال عدد من الموظفين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير منا تجرع خلال الفترة الماضية المشاكل والتحديات والتهديدات ‏والاهانة من اجل انجاز معاملات المواطنين بغض النظر عن الظروف القاسية المتمثلة بعدم وجود كرسي نجلس عليه لإنجاز ‏المعاملات اليومية".‏

واضافوا ان "بعض من يحسبون أنفسهم على المتظاهرين هددوا الموظفين اليوم بالحرق داخل المباني البديلة التي ننجز فيها ‏معاملات المواطنين".‏

ودعا الموظفون أن "محافظ الديوانية لضمان حمايتهم وسلامتهم بعد ممارسة واجباتهم خلال الاشهر التسعة الماضية من اجل ‏ابناء المحافظة لإنجاز المعاملات التي لا تتحمل التأجيل".‏

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