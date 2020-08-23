إلى الشهيدة (أيقونة البصرة) رهام - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/23 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي عندما ينحدر البارود من فوهة كاتم الصوت، لينطفئ لهيبه في فم الجرح، طاوية أمامها زرقة السماء، حاملة ربيعها ملء الجراحات وملء الأعين الحزينة وهموم العراق، وتغلق الأبواب والمسالك الموصدة الخفية عن القاتل، ويستعر الغضب الجريء والحقد وما تبصمه أحذية القتلة، وما تصبه الدماء في فم التراب، يا قمراً غدرت به الحيتان في يوم أسود، وسيف الغدر في قلب الشهداء مغمد، ولهاث قوافٍ مختنقة شواض لهيب مستعر، من أسلحة الك ......





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