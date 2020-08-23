القوات الامريكية تبدأ بالانسحاب من معسكر التاجي

2020/08/23 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تبدأ القوات الأميركية المنضوية في التحالف الدولي، اليوم الأحد، (23 آب 2020)، بالانسحاب من معسكر التاجي، في إطار خطة أميركية لتخفيض وجودها العسكري في العراق والذي بات تحت نيران الفصائل المسلحة وتهديدات الأحزاب الشيعية منذ اغتيال قائد … Readmore

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