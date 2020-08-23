طقس العراق الى الخميس وجدول بالحرارة

2020/08/23 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين، سيكون في المنطقة الوسطى، مشمساً، وفي المنطقة الشمالية، صحواً مع ظهور بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية، مشمساً حاراً" مشيراً الى ان درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد بمعدل 42 مْ".

وأشار البيان الى، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في الوسط والشمال مشمساً وفي الجنوب مشمساً حاراً بينما ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية فقط".

أما طقس الأربعاء المقبل فيكون في "الوسط والشمال مشمساً، ودرجات الحرارة في المنطقتين مقاربة لليوم السابق وفي الجنوب مشمسا حارا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

ولفت الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون في الوسط مشمساً وفي الشمال صحوا مع ظهور بعض الغيوم وفي الجنوب مشمساً حاراً".

عمار المسعودي

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