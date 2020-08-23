كليب Dynamite يحقق 128 مليون مشاهدة خلال يومين فقط

2020/08/23 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … استطاع الفريق الكورى الشهير BTS منذ الساعات الأولى لأطلاقه كليب ” Dynamite ” على موقع “يوتيوب” أن يحقق نجاحا كبيرا وملحوظا، حيث يعرف الفريق بأنه من أهم وأشهر الفرق الغنائية حاليا على الساحة الفنية.حقق كليب ” Dynamite ” نسبة مشاهدة مذهله على موقع ” يوتيوب”، حيث وصلت إلى 128 مليون مشاهدة خلال […]

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