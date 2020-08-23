الزراعة النيابية : ضرر كبير يصيب العراق من انخفاض مناسيب المياه القادمة من ايران

2020/08/23 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادطالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،الاحد، بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان وزارة الموارد المائية بينت الضرر الكبير الذي سيصيب العراق ، خاصة وسطه وجنوبه ، من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان القادمة من الاراضي الايرانية ".

واضاف ان الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى ، خاصة نهر ديالى الذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل في ارواء ملايين الدونمات من الاراضي الزراعية .

واوضح ان الامر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة ، وعبر الجهات المعنية ، لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الاسباب التي دعت لتحويل مسارات هذه الانهر .

وجدد الشمري، مطالبة الحكومة بتفعيل تحركاتها مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة ، محذرا من مواسم جفاف تنذر بما هو اخطر.

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