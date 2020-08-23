الحكومة البريطانية تتوقع ان يبقى فايروس كورونا معنا للابد

2020/08/23 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …توقع عضو في اللجنة الاستشارية للحكومة البريطانية المعنية بالتعامل مع الطوارئ أن يبقى فيروس كورونا معنا للأبد.وقال السير “مارك والبورت” في تصريحات: “سيبقى فيروس كورونا حاضرا معنا للأبد بشكل من الأشكال ويتعين على الناس أخذ لقاح بشكل متكرر”.وشبه الفيروس بالإنفلونزا، معتبرا أن تكرار التطعيمات على نطاق عالمي سيكون بالتأكيد مطلوبًا للسيطرة عليه.[…]

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