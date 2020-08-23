الحسن: وزارة النفط اشترطت تقديم ’وصولات’ لدفع تكاليف علاج الشاعر عادل محسن!

2020/08/23 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتقدت سلامة الحسن زوجة الشاعر العراقي عادل محسن، وزارة النفط التي تعهدت بتحمل نفقات علاج الشاعر.



وقالت الحسن في توضيح نشرته، وتابعه "ناس" الأحد (23 آب 2020)، إن وزارة النفط "طلبت منا تزويدهم بالوصولات الخاصة بالعلاج لكي يتم صرف مبلغ الوصلات ونحن لم ولن نرسل وصولات اعتقد لاتليق بنا جمع وصولات".

وتساءلت الحسن: " أسألكم بالله جميعا عندما تذهبون إلى المختبر أو الصيدلية أو معاينة الطبيب هل يزودوكم بوصولات".

واضافت أنه من "المفروض من يعلن أنه تكفل بالعلاج لايطالب بهذه الأشياء ويقدم الدعم دون شروط"، مختتمة توضيحها بالقول: "الموضوع اعلامي لاكثر ولحد الان لم يصل اي شيء".

وأظهر مقطع مصور الشاعر عادل محسن، وهو على فراش المرض، فيما وجه مرافق له دعوة إلى محبيه وجمهوره.

ويبين المقطع الذي اطلع عليه "ناس"، (22 آب 2020)، الشاعر الذي لم يتمكن من الحديث خلاله، حيث تولى تلك المهمة أحد الاشخاص الذي كان بقربه، ونقل تحيات الشاعر لجمهوره واعتذاره لعدم الرد على الاتصالات التي ترده ورسائل الاطمئنان.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الاربعاء، تكفلها بعلاج الشاعر عادل محسن، الذي يرقد في المستشفى حالياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2020)، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار، أوعز الى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية في وزارة النفط بتكفل علاج الشاعر الكبير عادل محسن الذي يرقد حالياً في المستشفى".

وأضاف، أن "وكيل وزارة النفط ورئيس اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي كريم حطاب والمكتب الاعلامي في الوزارة، عرضا حالة الشاعر الكبيرعادل محسن على وزير النفط وتمت موافقته على الفور بالتكفل بعلاجه"، مشيداً "بالدور الكبير والمؤثر للشاعر عادل محسن ومشاركته الفاعلة في جميع المناسبات والاحتفالات التي أقامتها الوزارة دعماً لقواتنا الامنية والحشد الشعبي".

من جانبه قال رئيس اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية، كريم حطاب، وفقاً للبيان، أن "اللجنة ستقف إلى جانب الشاعر الكبير الذي قدم الكثير من القصائد الوطنية التي تغنت ببطولات قواتنا الامنية والحشد الشعبي، وسوف لن تتوانى لجنته عن تقديم الدعم المادي والمعنوي من اجل تجاوز الظرف الصحي الذي ألم به، والعودة سالماً معافى".

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